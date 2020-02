Alter Witz unter Tonkünstlern: Treffen sich drei Musiker und ein Schlagzeuger... Aber auch jene Kulturschaffenden, die ihre künstlerische Erfüllung darin finden, mit Stöcken auf Felle zu hauen, genießen den Schutz des Gesetzes - zumindest im Mietrecht. Das hat nun, wieder einmal, das Amtsgericht München in einem Urteil festgestellt.

Es ging um den Sohn eines Ehepaares, das in Hadern eine Eigentumswohnung besitzt. Der Sohn studiert Schlagzeug und spielt außerdem in einer professionellen Jazzband. Das macht natürlich eine große Zahl von Übestunden nötig, diese absolvierte der junge Mann in einem Hobbyraum der elterlichen Wohnung, der wohl im Keller lag und über eine Wendeltreppe erreichbar war. Eine andere Bewohnerin des Hauses konnte das Getrommel irgendwann nicht mehr aushalten: Der Drummer halte sich an keine Ruhezeiten, er spiele zu allen Tageszeiten, auch an Sams- und Sonntagen. Die Monotonie des Spiels und dessen Lautstärke seien für sie unerträglich belastend. Außerdem sei die Überei gewerblich, weil sie einem professionellen Zweck diene, und gewerbliche Tätigkeiten seien in Wohnungen nicht erlaubt. Die Frau klagte vor dem Amtsgericht und begehrte, dem Drumstick-Virtuosen das Spielen in dem Wohnhaus ganz zu verbieten.

Die Eltern des musikalischen Talents hielten dagegen: Es lägen zwei Vollgeschosse zwischen der Wohnung der Klägerin und dem Hobbyraum. Dieser sei schallisoliert. Das Studium des Sohnes setze voraus, dass er täglich übe - Schlagzeugspielen sei eine körperliche Tätigkeit, bei der es nicht nur auf Fingerfertigkeit und Musikalität ankomme, sondern auch auf die Fitness.

Das Gericht beauftragte einen Sachverständigen mit einem Lärmgutachten, dieses kam zu dem Ergebnis, dass die Lärmgrenzwerte geringfügig überschritten werden. Das machte das Gericht sodann - unter anderem - zur Grundlage des Urteils. Dort heißt es: "Ein vollständiges Musikverbot käme nur aufgrund schwerwiegender, nach dem Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen nicht mehr hinnehmbarer Störung in Betracht. Eine solche schwerwiegende Störung liegt aber hier nicht vor. Auch bei professionell ausgeübtem Musizieren kann ein Musizieren grundsätzlich nicht vollständig verboten werden, zumal dies auch einen unerlaubten Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit bedeuten würde. Außerdem betreibt der Sohn der Beklagten keinen Gewerbebetrieb, der in der Wohnung nicht betrieben werden dürfte." Die salomonische Lösung: Der Sohn darf, unter Einhaltung der Mittagspause zwischen 13 und 15 Uhr, werktags zwei Stunden üben, und zwar in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen muss er seinen Übe-Eifer auf eine Stunde beschränken. (AZ.: 484 C 14424/16 WEG)