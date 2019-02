8. Februar 2019, 18:51 Uhr Urteil Zu krank zum Ausziehen

Vermieter scheitern mit Kündigung wegen Eigenbedarfs

Von Anna Hoben

Gegen eine Eigenbedarfskündigung können Mieter meist wenig ausrichten. Es gibt jedoch Ausnahmefälle, in denen ein Mieter in der Wohnung bleiben darf, auch wenn der Vermieter glaubhaft vermitteln kann, dass er die Wohnung selbst braucht. Das zeigt ein aktuelles Urteil des Amtsgerichts. Im August 2016 hatte ein Ehepaar aus Niederbayern eine Ein-Zimmer-Wohnung in Langwied gekauft, um sie zum Wintersemester 2017 ihrer dann in München studierenden Tochter zur Verfügung zu stellen. Deshalb kündigten sie der heute 52-jährigen Frau, die seit 1998 in der Wohnung lebt, wegen Eigenbedarfs.

Diese erhob Widerspruch und begründete ihn damit, dass sie unter einer depressiven Störung sowie einer Angststörung leide. Der Verlust ihrer Wohnung und ihrer gewohnten Umgebung würde zu einer weiteren Verschlechterung ihrer Erkrankung führen, wobei von akuter Suizidalität auszugehen sei. Vor Gericht gab sie an, seit ihrer Jugend an psychischen Problemen zu leiden und sich schon oft erfolglos um eine Ersatzwohnung bemüht zu haben. Ihr Psychiater bezeugte, dass seine Patientin die Aussicht, ihre Wohnung verlassen zu müssen, als existenzielle Bedrohung wahrnehme und dass sich durch einen Umzug ihr Zustand verschlechtern würde. Die Tochter der Kläger erklärte, schon vor dem Abitur ihr Studium in München ernsthaft geplant zu haben.

Das Amtsgericht München wies die Räumungsklage ab. Die zuständige Richterin gab der Beklagten Recht. Die Mieterin sei "räumungsunfähig", trotz der wirksamen Eigenbedarfskündigung sei das Mietverhältnis "auf unbestimmte Zeit fortzusetzen". Die Beendigung würde für die Mieterin eine unzumutbare Härte bedeuten, die "auch unter Würdigung der berechtigten Interessen der Kläger" nicht zu rechtfertigen sei. Das Urteil ist rechtskräftig. (AZ 433 C 10588/17).