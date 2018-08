6. August 2018, 18:53 Uhr Urteil Zahn um Zahn

Weil keiner von ihnen eine Fahrt übernehmen will, treffen sich zwei Taxler vor Gericht

Von Stephan Handel

Vom U-Bahnhof Kieferngarten zur Heidemannstraße sind es nur ein paar hundert Meter - kein gutes Geschäft also für einen Taxifahrer. Einen Taxler allerdings kostete dieser Beförderungswunsch zweier Frauen nicht nur einen Zahn, er bleibt laut einem Urteil des Amtsgerichts auch auf den Kosten für seine Behandlung sitzen und bekam erst durch einen Vergleich wenigstens einen Teil des eingeklagten Geldes.

Der Taxler stand an einem Vormittag im September 2015 am Taxistand des U-Bahnhofs an der zweiten Stelle. Die Frauen, die auch noch ein Kleinkind dabei hatten, wollten zur Heidemannstraße gefahren werden. Der Taxler allerdings sagte, er könne das nicht tun, weil er keinen Kindersitz im Auto habe - im Gegensatz zu dem Kollegen gleich vor ihm. Der aber war von der kurzen Tour offensichtlich nicht begeistert, es kam zum Streit. Der spätere Kläger, also der Taxler ohne Kindersitze, gab an, sein Kollege habe ihn zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er einen unteren Schneidezahn verloren habe. 1100 Euro kostete die Behandlung, 2000 Euro Schmerzensgeld wollte er außerdem.

Sein Kontrahent hingegen sagte aus, er habe sich umgedreht und gesehen, dass der andere drohend auf ihn zugekommen sei und mit der Faust seinerseits zu einem Schlag ausgeholt habe. Er habe sich weggeduckt und den Kläger wohl mit dem Ellbogen im Gesicht erwischt. Die Behandlungskosten seien zudem viel zu hoch angesetzt - der Kläger leide an Parodontose, weshalb er überhaupt erst den Zahn so schnell verloren habe, zudem seien "erhebliche Vorschäden" gleich mitrepariert worden.

Das Gericht holte ein Sachverständigen-Gutachten ein, ob denn die Verletzung durch eine bloße Ausweichbewegung entstanden sein könnte. Dessen Inhalt aber vermochte das Gericht "nicht vollständig zu überzeugen, dass der Vortrag des Klägers zutreffend ist". Ansonsten stand Aussage gegen Aussage, die Richterin konnte keiner Einlassung den Vorzug geben: "Zwar kommt das Gutachten zu dem Ergebnis", heißt es in der Urteilsbegründung, "dass auf Grund der festgestellten Verletzungen der vom Kläger geschilderte Geschehensablauf wesentlich plausibler sei als der vom Beklagten geschilderte Ablauf, dies reicht jedoch nach den erfolgten Anhörungen nicht aus." Die Klage wurde abgewiesen. In der Berufung allerdings schlossen die beiden Streithähne einen Vergleich, der Beklagte bezahlte 1000 Euro.

Die beiden Frauen übrigens, die vielleicht zur Aufklärung hätten beitragen können, wollten nach dem Streit der Taxler lieber nicht mehr gefahren werden und verschwanden unbekannt. Wie sie die Heidemannstraße erreichten, ist unbekannt. (AZ: 122 C 13001/16)