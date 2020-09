Nein, an dem gebrauchten Mercedes Benz hatte eine Neuperlacherin wirklich keine Freude. 1400 Euro zahlte sie einem Autohändler aus Aubing dafür im Januar 2017. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Wagen seine beste Zeit hinter sich: 16 Jahre alt, knapp 190 000 Kilometer auf dem Buckel, ein Unfallschaden sowie ein defektes Türschloss. Aber mit neuer TÜV-Plakette vom Dezember 2016. Nur wenige Tage nach dem Kauf zeigte der Mercedes erste Schwächen, und für die Neuperlacherin ging der Ärger los. Mal machte der Kühler Probleme, dann funktionierte die Ölanzeige nicht und so weiter. Daraufhin forderte die Frau vor dem Amtsgericht zunächst den Rücktritt vom Kaufvertrag sowie dessen Rückabwicklung. Dann aber verlangte sie über ihren Anwalt, dass der beklagte Autohändler die Mängel beheben und das Fahrzeug in seine Werkstatt holen müsse. Zwischenzeitlich hatte sie ihren Mercedes in einem Prüfzentrum des ADAC untersuchen lassen. Das niederschmetternde Ergebnis lautete: Das Fahrzeug sei "mängelbedingt nicht verkehrssicher". Der Autohändler bot an, die Mängel zu beseitigen. Dazu kam es aber nicht mehr. Denn noch ehe es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht kam, hatte der Ehemann der Neuperlacherin den Wagen verschrotten lassen. Ungeachtet dessen hielt seine Frau ihre Klage aufrecht, mit dem wenig verwunderlichen Ergebnis, dass diese vom Amtsgericht abgelehnt (Az. 173 C 1229/18) wurde. Die zuständige Richterin machte es sich mit ihrer Entscheidung dennoch nicht einfach.

Immerhin war der Mercedes ja kurz vor dem Kauf im Januar 2017 vom TÜV abgenommen worden. Das ADAC-Prüfzentrum indes hatte in seinem Bericht nur zwei Monate später jedoch darauf hingewiesen, dass unter anderem das Bodenblech und die Holme an den Schwellen angerostet seien. Ein Widerspruch also. Hatte nun der TÜV die Hauptuntersuchung nicht ordentlich durchgeführt oder aber das ADAC- Prüfzentrum seinen Befund dramatischer dargestellt, als es gerechtfertigt gewesen wäre? Laut einem vom Gericht bestellten Sachverständigen sei "mit äußerster Wahrscheinlichkeit" davon auszugehen, dass die Roststellen bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren.

Dass die Mängel an dem Mercedes aber so gravierend gewesen sein sollen, daran hatte das Gericht Zweifel. Immerhin hatte der TÜV den Wagen im Dezember 2016 erst abgenommen, nachdem der Autohändler eine durchgerostete Achse ausgetauscht hatte. Ob nun die vom ADAC-Prüfzentrum festgestellten Mängel tatsächlich so schwer waren, ließ sich nicht mehr feststellen. Dies habe die Klägerin "vereitelt", so das Gericht. Ihr Benz war zum Zeitpunkt der Verhandlung ja längst in der Schrottpresse gelandet. Aus diesem Grund bleibe es "ausnahmsweise dabei", dass die Klägerin nachweisen müsse, dass das Fahrzeug bei der Übergabe "mängelbehaftet war", machte die Richterin deutlich. Dieser Nachweis aber habe nicht erbracht werden können. Das Urteil des Amtsgerichts ist inzwischen rechtskräftig.