Der Radfahrer, der im Juni des vergangenen Jahres von dem Kunstwerk "Alittlemorelove" an der Nordheide stürzte und sich dabei schwer verletzte, erhält von der Stadt kein Schmerzensgeld. Das Landgericht wies eine Klage des Mannes ab. Er kam damals gegen ein Uhr nachts vom U-Bahnhof Dülferstraße, wollte den Radweg entlang der Panzerwiese erreichen, sah einen Holzsteg und dachte, der würde ihn zum Ziel bringen - der Steg ist aber Teil eines Kunstwerks, mit dem die Künstler Georg Schweitzer und Nadja Stemmer eine Erinnerung an Venedig heraufbeschwören wollen, weshalb er auch nach rund 15 Metern und in einer Höhe von 50 Zentimetern abrupt endet. Der Radler stürzte ab und erlitt unter anderem einen Schädelbruch. Selber schuld, sagte nun das Landgericht - unter anderem, weil der Radler zuvor verbotenerweise auf einem Fußgängerweg gefahren war.