Ein Strafbefehl ist eine praktische Einrichtung: Staatsanwalt und Gericht müssen keine Zeit bei einer Verhandlung absitzen und der Übeltäter braucht nicht öffentlich in einem Gerichtssaal auftreten, sein Verfahren wird diskret erledigt, meist durch Zahlung einer Geldstrafe. Zudem ist die verhängte Strafe niedriger als bei einer Verurteilung nach einer mündlichen Verhandlung - wenn der Angeklagte den Strafbefehl akzeptiert, dann wird das als Geständnis gewertet, und bei einem Geständnis gibt's Rabatt. Diese Regel gilt allerdings auch andersrum - wie eine Frau aus Berg am Laim nun vor dem Amtsgericht erfahren musste.

Die Frau war im Oktober des vergangenen Jahres spätnachts aus einem Lokal in ihrem Stadtteil geschmissen worden, weil sie dort wegen einer zuvor begangenen Tätlichkeit gegenüber einem Kellner Lokalverbot hatte. Das brachte sie, mit immerhin 1,7 Promille alkoholisiert, so in Rage, dass sie dem Glaseinsatz der Eingangstür einen Fußtritt versetzte, Schaden: 238,55 Euro. Das brachte ihr eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein.

Sie hätte die Angelegenheit per Strafbefehl erledigen können - der lautete auf 40 Tagessätze zu 40 Euro, also 1600 Euro insgesamt. Die Frau legte aber Einspruch ein, sodass es zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht kam. Dort bestritt die Angeklagte die Tat, vielmehr sei sie das Opfer gewesen: Als der Ober sie aus dem Lokal geführt habe, habe er sie am Oberarm verletzt. Und ein Lokalverbot gegen sie sei schon gar nicht verhängt worden.

Dumm nur, dass der Ober mit dem Handy das Geschehen gefilmt hatte. "Auf diesem", heißt es in der Urteilsbegründung, "lässt sich zwar nicht das Gesicht der Angeklagten erkennen, jedoch eine Person, deren Größe und Statur mit derjenigen der Angeklagten übereinstimmt, ebenso wie die Frisur." Weiterhin sei auf dem Video "zu vernehmen, dass die Person lauthals schimpft. Auch die Stimme weist erhebliche Ähnlichkeit mit derjenigen der Angeklagten auf".

Das war's dann für die Frau, sie wurde verurteilt - und muss nun statt der 1600 Euro aus dem Strafbefehl sogar 2100 Euro bezahlen, 70 Tagessätze zu 30 Euro. Hätte das Gericht nicht die Höhe des Tagessatzes reduziert, wäre ihre Strafe also fast verdoppelt worden.