Es kann sehr teuer werden, in der Öffentlichkeit den "Hitler-Gruß" zu zeigen. Das weiß nun auch ein Schmuckdesigner, der sich in einem Strafverfahren vor dem Amtsgericht München I verantworten musste. Ende Mai vergangenen Jahres hob er am frühen Abend auf dem Viktualienmarkt den Arm in Richtung einer Polizeibeamtin und deren Kollgen, weil er sich über deren Anweisungen geärgert hatte. Der 58-Jährige bestritt das zwar vor Gericht, dem Richter lagen jedoch zwei Videos vor, auf denen die Tat zu sehen ist.

Als es zu dem Vorfall kam, habe dichtes Gedränge auf dem Viktualienmarkt geherrscht, sagte die Polizeibeamtin vor Gericht aus. Um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu gewährleisten, seien Lautsprecherdurchsagen gemacht worden. Währenddessen habe sie bemerkt, wie der Schmuckdesigner seinen rechten Arm im 45-Grad-Winkel nach oben gestreckt habe. "Für mich war das ein typischer Hitler-Gruß", erklärte die Polizistin. Der Mann habe einen alkoholisierten Eindruck auf sie gemacht, einen Atemtest habe er abgelehnt.

Gänzlich anders erinnerte sich der Angeklagte an den Vorfall. Zunächst, so führte es der 58-Jährige vor Gericht aus, habe die Polizei die Menschen aufgefordert zu gehen. Er habe sich daraufhin an einen Polizeibeamten gewandt und ihn darauf hingewiesen, dass seine Freundin kürzlich erst operiert worden sei. Der Beamte habe geantwortet, dass seine Freundin bleiben könne. Daraufhin habe er dessen Kollegin zugewunken, so "wie einer Bedienung", erklärte der Angeklagte. Er habe keinen "Hitler-Gruß" gezeigt, beteuerte der 58-Jährige. Diese "Geste" widerstrebe ihm. Alkohol habe er zuvor getrunken, ja. Vier "kleine Gläser" Wein über einen Zeitraum von vier Stunden.

"Ich fühlte mich nicht betrunken." Den Richter aber beeindruckte das nicht. Der Angeklagte habe gewusst, dass es sich bei dem Gruß um eine verbotene "Grußform der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft handelte". Auch dass er nur gewunken habe, glaubte der Richter dem 58-Jährigen nicht. Auf den beiden Videos sei "klar zu erkennen", wie der Angeklagte den rechten Arm mit flacher Hand für einen Moment nach oben reckte und schnell wieder habe sinken lassen. Nach einer Bedienung winken sieht dann eben doch etwas anders aus.

Immerhin hielt das Gericht dem Schmuckdesigner zugute, dass er noch nicht vorbestraft ist und alkoholbedingt enthemmt gewesen sei. Außerdem habe er den rechten Arm nur kurz gehoben. Darüber hinaus habe ihm keine "nationalsozialistische Gesinnung nachgewiesen" werden können. Zu Lasten des 58-Jährigen stellte das Gericht fest, dass er den Gruß vor einer Vielzahl von Menschen gezeigt habe.

Das kommt dem Schmuckdesigner nun teuer zu stehen: 1800 Euro (60 Tagessätze á 30 Euro) Geldstrafe lautete das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist. Denn sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft haben dagegen Berufung vor dem Landgericht München I eingelegt. (Az. 842 Cs 117 Js 188865/20)