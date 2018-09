25. September 2018, 18:52 Uhr Urteil Streitfall Wohnfläche

Ehepaar wehrt sich vergeblich gegen Mieterhöhung in Einfamilienhaus

Von Stephan Handel

"Vertragsfreiheit" - das ist einer der wichtigsten Bausteine der freien Marktwirtschaft: Dass jeder mit jedem vereinbaren kann, was er möchte, sofern nicht gegen Gesetze oder die guten Sitten verstoßen wird. Dass diese Freiheit aber auch zuungunsten des vermeintlich schwächeren Vertragspartners ausschlagen kann, zum Beispiel eines Mieters - das musste nun ein Architekten-Ehepaar vor dem Amtsgericht erfahren.

Die beiden hatten 2010 ein Einfamilienhaus in Taufkirchen gemietet, für eine Brutto-Miete - also einschließlich der Nebenkosten - von 2255 Euro monatlich. Im Mietvertrag wurde die Wohnfläche mit 210 Quadratmetern angegeben und zwar inklusive einem ausgebauten Dachstudio mit Bad und einem Hobbyraum im Keller. 2017 wollte der Hauseigentümer die Miete erhöhen.

Die Mieter antworteten ihm, sie hätten nun die Wohnfläche überprüft, diese betrage nur 173,5 Quadratmeter. Damit würden sie bereits die ortsübliche Miete zahlen - das Ehepaar lehnte die Mieterhöhung ab und kürzte die Mietzahlung um 700 Euro. Daraufhin kündigte der Vermieter den Mietvertrag fristlos.

Die Sache ging vors Amtsgericht. Der Vermieter argumentierte, schon bei der Hausbesichtigung sei klar gewesen und auch besprochen worden, dass das Dachgeschoss und der Hobbyraum im Keller zur Wohnfläche zählten. Zudem sei der Mieter, Architekt von Beruf, ja wohl in der Lage gewesen, die Größe der Wohnfläche richtig einzuschätzen.

Die Mieter hingegen meinten, die vereinbarte Mietfläche sei nicht genau definiert worden - es stehe aber nicht im Gutdünken des Vermieters, das selbst festzulegen. Daher gelte die Wohnflächenverordnung und die Bayerische Bauordnung - danach nämlich habe ihnen gerade mal 138 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung gestanden, weshalb sie vom Vermieter gleich noch 55 000 Euro zu viel bezahlter Miete zurückforderten.

Da war die Amtsrichterin dann allerdings anderer Meinung: Wenn - wie die Mieter meinten - nur die Zimmer im Erd- und ersten Obergeschoss Wohnfläche hätten sein sollen, nicht aber Dachgeschoß und Kellerraum, dann sei "auf den ersten Blick ohne besondere Fachkenntnisse", also erst recht mit Architekturstudium, zu erkennen gewesen, dass das nie im Leben 210 Quadratmeter sein könnten. Zwar sei ein Mieter nicht verpflichtet, die Wohnfläche nachzumessen. Wenn aber der Unterschied offenkundig so groß sei und der Mieter trotzdem den Mietvertrag unterschreibe, dann sei von einer "konkludenten Vereinbarung" auszugehen, dass der Mieter also mit der angegebenen Wohnfläche einverstanden sei. Der Vermieter bekam recht, das Urteil ist rechtskräftig. (AZ: 411 C 19356/17)