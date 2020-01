Es handelt sich dabei tatsächlich um einen alten, aber immer noch aktuellen Streit: Ist Reisen mit dem Flugzeug wirklich um so viel schneller als mit der Bahn, wenn alle Warte-, Check-in, Rumsitz-Zeiten mitgerechnet werden? Einen Mann aus Niedersachsen und seinen Sohn jedenfalls hat die - schiefgegangene - Kombination aus Zug und Flieger nicht nur drei Urlaubstage gekostet, sondern auch eine ganze Menge Geld. Und das Münchner Amtsgericht wollte dem Mann zu allem Überfluss dann auch nicht helfen.

Der Prozess fand in München statt, obwohl sich die Vorgänge, um die gestritten wurde, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zutrugen. Der Reiseveranstalter, der verklagt wurde, hat aber seinen Sitz in Bayern. Bei diesem buchte der spätere Kläger - über ein TV-Reisebüro - im Mai 2018 eine achttägige Reise nach Dubai für sich und seinen Sohn zu einem Gesamtpreis von 1768 Euro. In dem Pauschalpreis war auch ein Zug-Ticket von Hannover nach Düsseldorf enthalten, denn dort sollte das Flugzeug in den Erholungsurlaub starten.

Am Reisetag bestiegen Vater und Sohn in Hannover den Zug um 16.31 Uhr; er sollte um 18.58 Uhr am Düsseldorfer Flughafen ankommen. Tat er aber nicht: Erst um 20.40 Uhr war er dort, da waren die Schalter schon geschlossen, weil der Urlaubsflieger um 21.15 Uhr abheben sollte. Die Kläger übernachteten in Düsseldorf, was alleine 139 Euro kostete, und buchten am nächsten Tag bei ihrem Reisebüro - also nicht beim eigentlichen Reiseveranstalter einen Ersatzflug für 1682 Euro. Dieses Geld wollten sie nun vom Veranstalter zurück, zuzüglich Entschädigung für einen entgangenen Urlaubstag, versteht sich. Also belief sich der Streitwert auf insgesamt 2074,45 Euro.

Da machte aber die Münchner Amtsrichterin nicht mit - sie wies die Klage ab. Zum einen, weil die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters einen Passus enthielten, nach dem die Reisenden sich mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen einzufinden haben und auch etwaige Verzögerungen bei der Anreise selbst berücksichtigen müssen. Zum anderen aus formalen Gründen: "Nach Vortrag der Kläger", heißt es in der Urteilsbegründung, "wandten sie sich unmittelbar nach Verpassen des Fluges an ihr Reisebüro und buchten über dieses einen Ersatzflug. Es hätte aber ebenso der Reiseveranstalter einen Ersatzflug zur Verfügung stellen können". An ihn hätten sich die Kläger demnach zuerst wenden müssen, heißt es in der Begründung. Weil sie das nicht taten, sondern eigenmächtig anders buchten, muss der Beklagte für die Kosten nicht aufkommen.

Einfach aufgeben wollte der Kläger nicht. Die Sache ging sogar noch in die Berufung zum Landgericht, das sie jedoch zurückwies: Bei den eingeplanten siebzehn Minuten bis zum Beginn der zweistündigen Frist vor Abflug sei ein zu knappes Zeitfenster gewählt worden, das mögliche Zugverspätungen angesichts der Entfernung vom Flughafen und einem nötigen Umstieg nicht angemessen berücksichtigt habe. (AZ: 114 C 23274/18) Damit ist das urteil nun rechtskräftig.