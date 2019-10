Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sind zwei Schüler vor der Jugendstrafkammer am Landgericht München II zu Haftstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die beiden 21-Jährigen aus dem Landkreis Dachau hatten unter anderem auf einem Maisfeld bei Altomünster im großen Stil Cannabis angebaut. Als ein Jäger die Plantage zufällig entdeckte, informierte er die Kriminalpolizei, die die Pflanzen entfernte. Das Erntegewicht der mehr als zwei Meter hohen Stauden betrug 420 Kilogramm. Ein Komplize der Schüler, ein ebenfalls 21 Jahre alter Industriemechaniker, der die Pflanzen gegossen hatte, erhielt wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln eine einjährige Bewährungsstrafe. Die zwei Hauptangeklagten hatten zudem an Pfingsten vergangenen Jahres für knapp 10 000 Euro Cannabis in Spanien bestellt und an Freunde weiterverkauft. Den Urteilen ging ein Rechtsgespräch voraus, in dem sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Fall umfassender Geständnisse auf ein bestimmtes Strafmaß für jeden der drei Angeklagten verständigten.