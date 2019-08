11. August 2019, 18:31 Uhr Urteil Mehr Gelassenheit kann helfen

Mann beschädigt Wagen eines Hendllieferservice und muss zahlen

Von Andreas Salch

Mit der Contenance so mancher Zeitgenossen scheint es nicht mehr weit her zu sein. Schnell schwillt manchem der Kamm, so wie einem Familienvater vor einer Tiefgarageneinfahrt an der Grünwalder Straße in Giesing. Als der Mann aus eben dieser fahren wollte, fühlte er sich durch einen anderen Pkw gestört, der vor der Ausfahrt stand. Den Wagen hatte der Fahrer einer Hendlgastronomie dort abgestellt, um eine Bestellung auszuliefern. Der Familienvater hatte den Mann zwar noch gesehen und aufgefordert, seinen Wagen wegzufahren, allerdings ohne Erfolg. Als der Lieferfahrer zurückkam, eskalierte die Situation.

Der Vater hatte mittlerweile die Polizei alarmiert und den Lieferanten aufgefordert, zu warten. Um dem Nachdruck zu verleihen, stellte er sich hinter dessen Fahrzeug. Der Lieferfahrer bat den Weg freizumachen. Es half nichts. Der erboste Familienvater blieb beharrlich stehen. Eine halbe Stunde lang, dann traf eine Streife der Polizei ein. Inzwischen hatte der Hendlauslieferer festgestellt, dass das Fenster auf der Beifahrerseite verkratzt worden war. Außerdem befand sich im linken hinteren Radkasten eine Delle. Die Polizisten nahmen den Schaden auf und erklärten dem Familienvater, es hätte gereicht, wenn er sich das Kennzeichen des Lieferwagens notiert hätte. Überdies wiesen die Beamten darauf hin, dass genug Platz gewesen wäre, um an dem Wagen vorbeizufahren. Damit war die Auseinandersetzung aber noch nicht beendet.

Die Inhaberin des Lieferservice verklagte den Familienvater vor dem Amtsgericht München wegen der Schäden an ihrem Fahrzeug. Der aber wies den Vorwurf, dafür verantwortlich zu sein, brüsk zurück. Nach Überzeugung des zuständigen Richters sei es aber "ausgesprochen unwahrscheinlich", dass der Lieferant dem Beklagten ein "schädigendes Verhalten" andichtet, um einen "passenden Schuldner" für einen schon bestehenden Schaden zu bekommen. Der Richter glaubte der Klägerin und meinte, dass der Vater daran interessiert gewesen sei, seinen Kontrahenten zu bestrafen, indem er diesen daran hinderte, wegzufahren. Außerdem, so der Richter, hätte der Beklagte, mit "hoher Wahrscheinlichkeit" an dem Lieferwagen vorbeifahren können. Bitter dürfte für den Beklagten vor allem aber sein, dass er dazu verurteilt wurde, den Schaden an dem Lieferwagen zu bezahlen: 3820,50 Euro. Mit etwas mehr Gelassenheit hätte er sich das Geld sparen können. Das Urteil ist rechtskräftig. (Az. 132 C 22645/18)