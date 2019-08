2. August 2019, 18:47 Uhr Urteil Kinder missbraucht

Gericht ordnet Sicherungsverwahrung für Sexualstraftäter an

Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von thailändischen Kindern angeklagte Roland S. wird seinen Lebensabend wohl hinter Gittern verbringen: Am Freitagnachmittag verurteilte die 20. Strafkammer den 67-Jährigen zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft und ordnete die Sicherungsverwahrung an. "Trotz des hohen Alters sehen wir eine Gefahr für weitere sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern", sagte die Vorsitzende Richterin Sigrun Broßardt in der Urteilsbegründung.

Verurteilt wurde der Münchner letztendlich wegen 80 Fällen schweren sexuellen Missbrauchs, die er selbst auf Video dokumentiert hatte, aber das sei lediglich "die Spitze des Eisberges" gewesen, so die Kammer. In der Anklageschrift waren nur die Übergriffe auf zwei Buben aus der thailändischen Großfamilie seiner Ehefrau aufgeführt. Die Taten gegenüber den Kindern seiner Frau, einem Mädchen und einem Buben, habe man wegen Verjährung nicht anklagen können, jedoch seien sie für die Frage nach der Sicherungsverwahrung relevant gewesen.

Roland S. hatte die Kinder ab einem Alter von acht Jahren missbraucht. Er räumte die Taten ein, behauptet aber, die Kinder hätten sich ihm aufgedrängt. Nebenklage-Anwältin Antje Brandes hatte in ihrem Plädoyer berichtet, wie die Opfer geschrien und sich vergeblich gewehrt hätten. Sie werden ihr Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.