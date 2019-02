3. Februar 2019, 18:48 Uhr Urteil 78-Jährige muss umziehen

Wohnungskündigung wegen Eigenbedarfs ist rechtens

Von Stephan Handel

78 Jahre alt, gehbehindert - dennoch musste eine Frau nun die Wohnung verlassen, in der sie fast 30 Jahre lang gelebt hatte. So urteilte das Amtsgericht über eine Kündigungsklage wegen Eigenbedarfs.

In den zwei Zimmern im ersten Obergeschoss mit Aufzug in Neuhausen lebte die Frau seit 1990. 2005 wurde die Wohnung verkauft, die neuen Eigentümer übertrugen sie sechs Jahre später an ihren Sohn. Im jetzigen Verfahren sagten die Eltern aus, sie hätten die Wohnung von vornherein zur Eigennutzung durch den Sohn erworben. Es sei sogar einmal in dem gleichen Haus eine Wohnung im dritten Stock freigeworden, die man der Mieterin habe vermitteln wollen, sogar die Kaution zu bezahlen sei angeboten worden. Doch die Frau habe darauf nicht reagiert.

2016 war der Sohn mit seinem Medizin-Studium fertig, er nahm zunächst eine Stelle in Augsburg an und mietete dort auch eine Wohnung. Für den September 2018 hatte er aber einen Arbeitsplatz in München in Aussicht und wollte deshalb nun seine hiesige Wohnung beziehen - auch, weil in München Geschwister, Freunde und Lebensgefährtin lebten. Deshalb wurde der Mietvertrag mit der 78-Jährigen wegen Eigenbedarfs gekündigt.

Die wollte sich aber in die Kündigung nicht fügen. Als sie verklagt wurde, gab sie an, schwerbehindert zu sein; bezahlbarer Ersatzwohnraum sei wegen ihrer finanziellen Verhältnisse nicht zu finden. Dennoch gab die Richterin dem Vermieter Recht. "Es ist für das Gericht nachvollziehbar und vernünftig", heißt es in der Urteilsbegründung, "dass der Kläger aufgrund seiner Verbindung zur Stadt München seinen Lebensmittelpunkt nach München verlagern möchte." Der Schutz des Eigentums stehe über den Interessen der Mieterin. Die Entscheidung des Klägers über seine weitere Lebensplanung sei "im Hinblick auf die grundgesetzliche Gewährleistung des Eigentums gem. Art. 14 GG zu respektieren". Für die Ernsthaftigkeit des Begehrens spreche auch, dass er bereit war, von München zur Arbeit nach Augsburg zu pendeln, bis er die neue Arbeitsstelle in der Landeshauptstadt antreten könne.

Nur ein Zugeständnis bekam die Mieterin vom Gericht: Wegen ihrer Einschränkungen und dem angespannten Münchner Mietmarkt erhielt sie eine Räumungsfrist von sechs Monaten - auch, weil der Kläger "dem Pendeln an sich nach eigenen Angaben aufgeschlossen gegenübersteht". Deshalb sei auch nach Antritt der Münchner Stelle ein Pendeln von der noch gemieteten Augsburger Wohnung nach München zumutbar. Das Urteil ist rechtskräftig (AZ: 433 C 19586/17)