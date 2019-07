31. Juli 2019, 18:53 Uhr Urteil In die Karten schauen

Stadt darf Kaufdaten für Grundstücke exklusiv vermarkten

Von Stephan Handel

Die Stadt muss die von ihr erhobenen Bodenrichtwerte nicht zur kommerziellen Nutzung freigeben. Das Landgericht wies am Mittwoch eine Klage der Berliner webmaps GmbH ab, mit der diese eine solche Lizenzierung erzwingen wollte. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt als Klägerin durch zwei Gerichtsinstanzen gewonnen, als das Unternehmen - damals noch unter anderem Namen - die Daten ohne Erlaubnis für ihre Datenbank nutzte.

Der Bodenrichtwert ist eine Maßzahl dafür, wie viel ein Quadratmeter Grund in der Stadt kosten würde, wenn er nicht bebaut wäre. Dafür werden bei der Stadt alle Kaufvorgänge erfasst, ein Gutachter-Ausschuss legt daraus den jeweiligen Wert fest. Ihn benötigen Immobilienverkäufer zur Preisfestsetzung, auch bei der Grundsteuer wird er herangezogen. Die Auskunft bei der Stadt ist kostenpflichtig - eine Einzelauskunft kostet 30 Euro, eine Dauerlizenz 1000 Euro, der komplette Kartensatz aus 82 Din-A-3-Blättern 650 Euro.

Einen solchen Kartensatz hatte die webmaps GmbH, früher "Gesellschaft für kartographische Abdruck- und elektronische Vervielfältigungsrechte", bei der Stadt erworben und in ihre Datenbank eingespeist. Das aber ließ diese in den vergangenen Verfahren verbieten, die Urteile von Landgericht und Oberlandesgericht sind mittlerweile rechtskräftig. Nun aber drehte das Unternehmen den Spieß um: Per Klage wollte es die Stadt verpflichten, ihm eine Dauerlizenz für 1000 Euro zu verkaufen, mit der Erlaubnis, die Daten selbst kostenfrei oder gegen eine Gebühr an Dritte weiterzugeben - oder, so ein zweiter Klageantrag, ihr den Abruf von einzelnen Werten zu einem Preis von jeweils höchstens 1,50 Euro zu ermöglichen, natürlich ebenfalls mit der Erlaubnis, diesen Abruf dann weiterzuverkaufen.

Diesem Ansinnen machte das Landgericht allerdings einen Strich durch die Rechnung. Es geht in dem Urteil um die Frage, ob die Stadt ihre marktbeherrschende Stellung - sie allein erhebt die Bodenrichtwerte und verfügt über sie - ausnützt, um einen Wettbewerber in seinem Geschäft zu behindern. Nein, sagt das Gericht: Für die Weigerung, mit webmaps einen Lizenzvertrag abzuschließen, habe die Stadt nachvollziehbare Gründe. Denn wenn das Unternehmen ihren "Bodenrichtwert auf Knopfdruck" offensiv bewerbe - dann bestehe die Gefahr, dass die Stadt keine Erlöse mehr aus ihrem Angebot erwirtschafte - 300 000 Euro kommen bislang im Jahr zusammen. Weil die Stadt aber gesetzlich verpflichtet ist, die Werte zu erheben, "ginge ein solcher mit sinkender Nachfrage verbundener Gebührenausfall letztlich zulasten des Steuerzahlers".

Ungeachtet des Urteils denkt die Stadt über neue Modelle für den Bezug der Bodenrichtwerte nach. So sagte Albert Fittkau, Leiter des städtischen Bewertungsamtes und Vorsitzender des Gutachter-Ausschusses, am Rande der Urteilsverkündung, er könne sich eine Art Flatrate vorstellen, zum Beispiel 1000 Abrufe für einen bestimmten Preis - allerdings nur zur Eigennutzung, nicht zum Weiterverkauf. (AZ: 37 O 8496/18)