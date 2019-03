28. März 2019, 18:40 Uhr Urteil Getrübtes Sommerglück

Ehepaar muss Terrasse nach Klage der Mitbewohner wieder verkleinern

Auf einer Terrasse, die nur so groß ist wie eineinhalb Tischtennisplatten, zu grillen, in der Sonne zu liegen, zu Mittag zu essen und die Fahrräder abzustellen, das war einem Ehepaar aus Trudering zu viel. Deshalb verdoppelten die Eigentümer einer Erdgeschosswohnung im Frühjahr 2015 kurzerhand ihre weiß geflieste Terrasse von knapp sechs auf zwölf Quadratmeter. Das allerdings passte den Mitbewohnern des Hauses nicht. Sie fühlten sich von der vergrößerten Fläche optisch beeinträchtigt und fürchteten eine weitreichendere Nutzung der Terrasse, also mehr Lärm und Grillgeruch. Deshalb verlangte die Eigentümerversammlung im Sommer 2016 den Rückbau der Terrasse auf ihr ursprüngliches Ausmaß. Einer entsprechenden Aufforderung kam das Ehepaar aber nicht nach. Stattdessen verwies es auf sein Sondernutzungsrecht, wonach ihm die ausschließliche Nutzung der Terrasse vorbehalten sei.

Daraufhin klagte der Hausverwalter und bekam am 29. August 2018 vor dem Amtsgericht München Recht. Die zuständige Richterin verwies darauf, dass für die Zulässigkeit der baulichen Veränderung die Zustimmung aller Wohnungseigentümer erforderlich sei. Außerdem stelle bereits die Gefahr einer intensiveren Nutzung eine nicht hinzunehmende Beeinträchtigung dar − unabhängig davon, ob diese Nutzung auch tatsächlich stattfinde oder beabsichtigt sei. Weiterhin bestätigte die Richterin auch die optische Beeinträchtigung der Miteigentümer. Da die Terrasse von den darüberliegenden Balkonen einsehbar sei, handele es sich um eine erhebliche Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes. Den Einwand des Paares, andere Miteigentümer hätten ebenfalls bauliche Maßnahmen, wie Anbauten für Fahrräder, Terrassenüberdachungen oder -erweiterungen vorgenommen, ließ die Richterin dagegen nicht gelten. Hier gelte der Grundsatz "keine Gleichheit im Unrecht". Die Eheleute könnten also nicht verlangen, ebenfalls einen unrechtmäßigen Vorteil zu erhalten.