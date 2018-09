7. September 2018, 17:12 Uhr Urteil Geschiedene Ehefrau bekommt keine Brautgabe

Eine Deutsche und ein Türke haben Anfang 2016 nach sunnitischem Ritus geheiratet. Dabei wurde eine Brautgabe in Höhe von 4000 Euro vereinbart.

Diese müsste der Mann eigentlich im Fall einer gescheiterten Ehe an die Frau zahlen. Nach der Scheidung weigerte er sich aber zu zahlen.

Zurecht, wie das Amtsgericht München entschieden hat. Die Brautgabe sei als eine Art Schenkung anzusehen und hätte von einem Notar beurkundet werden müssen.

Von Günther Knoll

Fremdes Recht oder fremde Gebräuche haben in Deutschland nicht unbedingt Gültigkeit. Dies musste jetzt eine geschiedene Ehefrau erfahren, die vor dem Amtsgericht München von ihrem Ex-Mann 4000 Euro aus der bei einer Hochzeit nach sunnitischem Ritus vereinbarten Morgen- oder Brautgabe, Mahr genannt, gefordert hatte. Diese Mahr, so die zuständige Richterin, sei eine Art Schenkung und hätte in Deutschland noch der üblichen Form der Beurkundung durch einen Notar bedurft. Da diese fehle, sei die Vereinbarung nicht wirksam.

Anfang 2016 hatte das Paar in München standesamtlich geheiratet. Die Frau war deutsche Staatsangehörige, der Mann Türke. Zwei Monate später folgte die religiöse Heirat nach sunnitischen Ritus. Dabei wurde eine Mahr von 4000 Euro vereinbart. Doch bald danach trennte sich das Paar, im Herbst 2017 wurde die Ehe geschieden.

Die Frau war der Ansicht, ihr Ex-Mann müsse das Schuldversprechen aus der Mahr einlösen, denn diese sei zwingende Voraussetzung für eine religiöse Eheschließung. Erst danach sei im Kulturkreis der beiden eine Lebens- und Geschlechtsgemeinschaft möglich. Die Mahr sei normalerweise erst im Fall einer gescheiterten Ehe zu zahlen.

Der geschiedene Mann dagegen war der Ansicht, die Mahr sei nicht wirksam vereinbart, da die Ehe weder durch einen ordnungsgemäß bestellten Geistlichen noch in korrekter Form geschlossen worden sei. Außerdem sei diese Brautgabe nicht notariell beglaubigt und überdies durch die Geld- und Goldgeschenke bei der Hochzeit bereits erfüllt. Er habe diese Gabe nur vereinbart, weil seine damalige Frau auf sie und die religiöse Trauung Wert gelegt habe. Beide gaben an, sich damals über den Fall einer Scheidung keine Gedanken gemacht zu haben.

Die Richterin gab dem geschiedenen Mann recht. Es sei unerheblich, ob die religiöse Eheschließung formwirksam gewesen sei. Die Verpflichtung zur Mahr unterliege formal wie inhaltlich deutschem Recht, da beide damals ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten. Die Form der Mahr sei vom deutschen Recht zwar nicht vorgesehen, sie sei aber einer Schenkung gleichzusetzen, und dafür wäre eine notarielle Beurkundung nötig gewesen.