Von Susi Wimmer

Fahren Sie mit dem Auto, mit dem Fahrrad, oder sind Sie Fußgänger? Weil, je nach Fortbewegungsart, die Wut changiert: Der Autofahrer schimpft auf den Radler, der auf den Fußgänger und auf die Motorisierten sowieso. Ja, in München und anderen Großstädten wird der öffentliche Raum enger, die Menschen zahlenmäßig immer mehr, Ärger, Frustration und sogar Unfälle sind programmiert.

Ein Münchner war sogar so sauer, weil er sich mit seiner kleinen Tochter an falsch geparkten Autos vorbeidrücken oder auf die Straße ausweichen musste, dass er die Nummernschilder der Falschparker fotografierte und sie an die Polizei schickte. Die sagte aber nicht "Danke", sondern meldete ihn an das Landesamt für Datenschutzaufsicht. Weil er angeblich mit den Bildern gegen die Persönlichkeitsrechte der Autohalter verstoßen habe. Das Landesamt schickte ihm prompt eine Verwarnung, dieses Verhalten zu unterlassen und stellte dafür 100 Euro in Rechnung.

Der Münchner zog vor das Verwaltungsgericht - und gewann (SZ Plus). Eine genaue Urteilsbegründung steht noch aus, ebenso die Frage, ob das Landesamt in die nächst höhere Instanz zieht.

Ja, mag man jetzt denken, das hat schon was von Querulantentum oder Denunziation, dieses Melden von Falschparkern. Aber vermutlich denkt das nur der eingefleischte Autofahrer. Weil, anders herum betrachtet, was würden die Autofahrer sagen, würden die Radler ihre Drahtesel mitten auf ihrer Fahrbahn parken?

Eines zeigt die Geschichte aber allemal: In Sachen Verkehr ist ein Umdenken unerlässlich. Und: Es geht nur gemeinsam.

DER TAG IN MÜNCHEN

Christbaum am Marienplatz aufgestellt Die Berufsfeuerwehr hat am frühen Donnerstagmorgen die 25 Meter hohe Tanne vor dem Rathaus eingestielt. Um Energie zu sparen, soll eine LED-Beleuchtung zum Einsatz kommen.

Galeria auf dem Grabbeltisch Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent, unrentable Filialen sollen schließen. Auch in München? (SZ Plus)

Stadtwerke verdoppeln die Strompreise Grund sind unter anderem die extrem gestiegenen Gaspreise. Das Unternehmen verspricht, Lösungen zu finden, wenn jemand die hohen Kosten nicht zahlen kann.

Busfahrer von Gepäckklappe schwer verletzt Der Mann wurde am ZOB zwischen der Klappe und dem Boden des Gepäckraums seines Fahrzeugs eingequetscht. Mehrere Menschen versuchten zunächst erfolglos, die Tür zu öffnen.

Kreuzweg von Kaiser-Enkelin zerstört Gabriela von Habsburg schuf die Edelstahl-Skulpturen an der Münchner Ludwigskirche. Zwei wurden entwendet - und durch "Jesus lebt"-Aufkleber ersetzt.

Alfons Schuhbeck legt Revision ein Der Starkoch will damit Zeit gewinnen, um einen Investor für sein Unternehmen zu finden. Er bemühe sich, den Schaden "in voller Höhe" wiedergutzumachen.

