22. Juli 2019, 18:54 Uhr Urteil des Landgerichts Haftstrafe für Teppichbetrüger

35-Jähriger nimmt Pensionär aus und muss ins Gefängnis

Von Stephan Handel

Zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten hat das Landgericht den 35-jährigen Marco K. verurteilt. Er war angeklagt - und hat gestanden -, einen 72-jährigen Pensionär mit angeblich wertvollen, in Wahrheit aber minderwertigen Teppichen um fast 500 000 Euro betrogen zu haben.

Marco K., ohne Beruf, kaum Schulbildung, Alkoholiker, wagte dennoch den Schritt in die Selbständigkeit, mit einem Unternehmen für Reinigung und Restauration von Teppichen. Darüber lernte er auch sein späteres Opfer kennen, ein Architekt im Ruhestand. Anstatt aber, wie von dem Kunden gewollt, dessen Teppiche zu reinigen, beschwatzte er ihn, diese zu tauschen - gegen angeblich höherwertige, mit entsprechenden Aufzahlungen. Tatsächlich aber waren die Teppiche, die er lieferte, "von schlechter Qualität, nahezu wertlos", so die Anklage.

Als Marco K. das Vertrauen des Pensionärs erlangt hatte, bat er ihn um immer mehr Geld: 36 000 Euro für eine angebliche Verkaufsausstellung, 16 000 Euro, weil seine Schwester angeblich Unterstützung benötigte, 100 000 Euro für eine weitere Teppichausstellung, 13 000 Euro für Flyer, 60 000 Euro für eine Eigentumswohnung, 45 000 Euro, um verpfändeten Familienschmuck auszulösen.

Erst als Marco K. von seinem Opfer 280 000 Euro verlangte - angeblich, um an eine Millionensumme in der Schweiz zu kommen -, flog der Betrüger auf: Der Pensionär sollte über die Summe bei einer Versicherung einen Kredit aufnehmen. Dadurch wurde allerdings seine Bank misstrauisch. Die verständigte die Polizei, Marco K. wurde festgenommen.

Der Angeklagte hatte im Prozess ausführlich von seinen Trinkgewohnheiten berichtet: Drei Flaschen Kognak am Tag seien keine Seltenheit gewesen, das ergaunerte Geld gab er auch gerne in teuren lokalen für edle Getränke aus - "man wollte dann auch mal die beste Flasche auf dem Tisch stehen haben". Das Geld, das dann noch übrig war, warf er in Spielautomaten. Wegen seiner Alkoholsucht wird Marco K. einen Teil seiner Strafe in einer Entziehungsanstalt verbringen. Ein Mittäter, der jedoch nur bei einer Tat dabei war, wurde im gleichen Prozess zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.