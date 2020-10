Weil ein 51-jähriger Mitarbeiter eines Lieferservices bei der nächtlichen Zustellung einer asiatischen Mahlzeit eine Kundin sexuell belästigt haben soll, hat ihn das Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt. Der Mann hat die Tat bestritten und Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Am 6. Januar dieses Jahres gegen 23 Uhr lieferte der Angeklagte bei der Frau das bei einem asiatischen Heimservice bestellte Essen aus. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Angeklagte dabei der Frau an der Wohnungstür mit der Hand an den Nacken gegriffen und sie körperlich bedrängt hat, um sich sexuell zu erregen. Der Angeklagte soll die Geschädigte zu sich gezogen und versucht haben, sie zu küssen. Die 30-Jährige stieß den Mann kräftig von sich weg, woraufhin er verschwand. Aus Ekel litt die Frau mehr als eine Woche lang an Ausschlägen an den Armen.

Nach Angaben des Arbeitgebers arbeitete der Angeklagte vor der Tat erst seit Kurzem auf Abruf für den Heimservice. Der Arbeitgeber berichtete, dass die Kundin an dem Abend bei ihm noch einmal anrief. Er habe nichts anderes zu tun gewusst, als sich zu entschuldigen. Der Angeklagte, den er dann telefonisch zur Rede stellte, habe ihm gegenüber die Tat bestritten. Gearbeitet habe er dann nicht mehr für ihn.

Schon von früheren Bestellungen kannte die Frau den Angeklagten. "Ich hatte vorher nicht persönlichen Kontakt, er hat nur das Essen gebracht", sagte die 30-Jährige aus. "Als ich das Essen in der Hand hatte, hat er seine Hand in den Nacken gelegt und hat mich an sich ran gezogen mit gespitzten Lippen. Ich habe ihn weggedrückt", berichtete die Frau. Sie habe ihn angebrüllt, er solle verschwinden und die Tür zugeknallt. Zum Arzt sei sie nicht gegangen, "weil ich es kenne, in Stresssituationen mit Ekel so zu reagieren". Der Chef des Heimservice habe gemeint, dass sich sein Angestellter einen Spaß erlauben wollte.

Das Gericht hatte keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Frau. Sie habe "ohne Belastungseifer und stringent mit ihrer vorherigen Aussage den Sachverhalt wiedergegeben". Sie habe auch überzeugend dargestellt, "wie sie der Vorfall verstört habe und wie sie sich schließlich durchgerungen habe, Anzeige zu erstatten". Der Angeklagte habe die Frau mit sexueller Motivation gegen ihren Willen berührt und dadurch belästigt. Zu seinen Gunsten spreche, dass er bislang keinerlei Vorstrafen hat. Er sei familiär eingebunden und gehe seiner Arbeit nach, bislang ohne Beanstandungen. Zu Lasten des Angeklagten spreche, dass er seine berufliche Stellung ausgenutzt habe. "Bei einem Lieferservice ist der Kunde darauf angewiesen, dass das Essen ihm direkt an der Haustür übergeben wird. Insbesondere abends steht man dabei als Kunde regelmäßig alleine dem Lieferanten gegenüber", betonte das Gericht in seinem Urteil. "Diese Situation hat der Angeklagte ausgenutzt." (Az: 811 Cs 454 Js 127028/20)