14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Urteil Ausstellung kaum sichtbar

In Einfahrt abgestelltes Auto rechtfertigt keine Mietminderung

Von Florian Fuchs

Darf ein Auto in einer Einfahrt stehen? Diese Frage hat das Amtsgericht aus einer ganz eigenen Fragestellung heraus zu beantworten gehabt: Es ging nämlich darum, dass das Auto den Weg blockiert. Es ging darum, dass Passanten die Sicht auf dahinterliegende Ausstellungsräume genommen worden und dadurch eine Kunstausstellung weniger besucht gewesen sei. Am Ende musste der Aussteller zurückstecken und der Vermieterin, die gegen ihn klagte, die noch ausstehende Miete von 3000 Euro zahlen.

Der Mieter hatte die Räume in einem Hinterhof im Glockenbachviertel für den November 2016 reserviert. Die Vermieterin verpflichtete sich für den vereinbarten Preis auch zur Übernahme der Kosten für den Auf- und Abbau sowie die Bereitstellung des Equipments zur Ausleuchtung des Eingangsbereichs, für die Beheizung, die Endreinigung und die Studiobetreuung. Am Samstag und Sonntag des Ausstellungswochenendes jedoch parkte in der Einfahrt zum Hinterhof plötzlich ein Range Rover, also kein ganz kleines Auto. Der Mieter beklagte deshalb, dass gerade an diesen beiden Tagen deutlich weniger Interessenten in seine Ausstellung gekommen seien als am ersten Tag, als noch kein Fahrzeug an der Stelle parkte - und behielt die Miete ein. Es sei ihm bei Vertragsschluss wichtig gewesen, dass die Ausstellung von der stark frequentierten Straße gut einsehbar ist. Deshalb sei auch eigens vereinbart worden, dass der Eingangsbereich extra mit einer Lichtinstallation ausgeleuchtet werde.

Die Vermieterin rechtfertigte sich, dass das Fahrzeug einer anderen Mieterin gehöre und das Fahrzeug dort zulässig abgestellt worden sei: Es sei nämlich so geparkt gewesen, dass andere Wagen und auch Kleintransporter trotzdem noch problemlos in den Hinterhof einfahren konnten. Ein Mangel der Mietsache habe deshalb nicht bestanden, die Räume seien voll gebrauchsfähig gewesen - trotz geringerer Einsehbarkeit. Die zuständige Richterin am Amtsgericht gab der Klägerin recht: Genauso wenig, wie ein Mieter einer Altbauwohnung erwarten könne, dass im Keller feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände gelagert werden können, könne wegen der beengten Parkplatzsituation im Glockenbachviertel davon ausgegangen werden, dass ein Hinterhof und dessen Zufahrt als Parkfläche genutzt wird. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vermieterin sich bindend erklärt habe, für die Einsehbarkeit des Eingangsbereichs einzustehen.