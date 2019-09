Bloße Animositäten reichen nicht aus für eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Das hat jetzt das Amtsgericht München im Fall einer Patchworkfamilie entschieden, deren Mitglieder alle im selben Haus wohnen (Az. 461 C 24378/17). Beklagte in dem Verfahren war die frühere Ehefrau des Klägers. Dieser bewohnt mit seiner jetzigen Partnerin eine Wohnung im Dachgeschoss, die ihm auch gehört. Im ersten Stock wohnt einer der Eltern des Klägers. Eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss hat der Kläger an seine frühere Frau vermietet. Sie wohnt darin mit zwei Kindern aus einer anderen Beziehung. Die Beklagte ist zudem Betreuerin eines behinderten Kindes, das aus der Ehe mit ihrem früheren Mann stammt. Es schläft bei einem seiner Großeltern im ersten Stock.

Im September 2017 erhielt die Beklagte von ihrem Ex-Mann eine Kündigung wegen Eigenbedarf. Wenig später eine weitere Kündigung, weil sie "zum wiederholten Mal" ein für dessen Lebensgefährtin bestimmtes Paket geöffnet habe. Darüber soll es mit dem Kläger zu einem Streit mit gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Als Grund für die Kündigung wegen Eigenbedarf gab der Ex-Mann unter anderem an, dass das behinderte Kind von einem seiner Eltern tagsüber aus Altersgründen nicht mehr betreut werden könne.

Doch an dieser Darstellung hatte die Beklagte Zweifel. Der eigentliche Grund für die Klagen ihres früheren Mannes, so ihre Vermutung, sei vielmehr, dass dessen Partnerin sich weder mit ihr noch mit dem behinderten Kind versteht. Dieses, so behauptete sie, wolle auch nicht bei seinem Vater leben. Umziehen könne es wegen seiner Behinderung nicht. Der am Amtsgericht zuständige Richter wies darauf hin, dass der Kläger keinen Beweis für den Eigenbedarf angeboten habe. Überdies habe er auch nicht widerlegt, dass das gemeinsame Kind lieber bei der Mutter leben wolle. Außerdem benötige der Kläger und dessen Partnerin die streitgegenständliche Wohnung nicht, um darin zu leben. Ebenso vermutete der Richter, dass der Ex-Mann "den Auszug der Beklagten zur Beseitigung eines Unruheherdes erstrebt". Auf die Nutzung der Wohnung im Erdgeschoss für sich selbst komme es ihm gar nicht an. Und auch die Tatsache, dass die Beklagte ein Paket der Lebensgefährtin geöffnet habe, stelle keinen Kündigungsgrund dar. Die Ex-Frau sagte vor Gericht, sie habe dies versehentlich getan. Widerlegt wurde dies von ihrem früheren Mann nicht. Die Missachtung des Postgeheimnisses geschah nur fahrlässig, stellte der Amtsrichter fest. Das Urteil ist rechtskräftig.