30. Oktober 2018, 19:19 Uhr München heute Ursachenforschung bei der CSU / Nächste Großdemo / Plogging-Event

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Optimisten und gut gelaunte Menschen wirken für gewöhnlich anziehender als die Miesepeter und Pessimisten unserer Gesellschaft. Sie bringen einen zum Lachen, zum Wohlfühlen. Funktioniert das auch in der Politik?

Das findet zumindest Lea Bosch von der Jungen Union: "Die Leute haben Grüne gewählt, weil die immer so gut gelaunt waren", sagt sie. Die CSU dagegen, die sich im permanenten Streit mit sich selbst präsentiert hat, habe eher das Gegenteil verbreitet.

Ja, zwei Wochen nach der Landtagswahl hat bei der CSU in Bayern die Suche nach den Ursachen begonnen. Woran lag der Absturz in München? Und was muss sich ändern, damit bei den Europa- und Kommunalwahlen nicht erneut ein Fiasko droht? Die Lösung in der CSU lautet: mehr großstädtischer Lifestyle, ein klarer Kurs und vor allem weniger Streit, schreibt mein Kollege Dominik Hutter.

Das Wetter: überwiegend freundlich und trocken bei Höchsttemperaturen um 15 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

München steht die nächste Großdemonstration bevor Ein Bündnis ruft zur Demonstration "Wehret den Anfängen" auf. Der Protest richtet sich auch gegen den Einzug der AfD ins Maximilianeum. Zum Artikel

Der Trend, der Joggen und Umweltschutz verbindet Kronkorken, Zigarettenkippen, Glasscherben: Plogger sammeln während des Laufens Müll ein. Jetzt hat die Stadt sogar ein erstes Event ausgerichtet. Zum Artikel

Bayerischer Jugendring darf Foto eines Rechtsextremen verwenden Ein rechter Aktivist hatte eine einstweilige Verfügung beantragt, weil der BJR mit ihm einen Artikel über Neonazismus illustrierte. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Phantastisch! Alfred Kubin und Der Blaue Reiter | 31.10. Lenbachhaus Traumhafte und philosophische Dimensionen zeigt die jüngste Ausstellung von Kuratorin Annegret Hoberg, die nicht nur biografische Anekdoten Kubins einfließen lässt, sondern auch den Bogen zu Kandinsky, Franz Marc oder Paul Klee spannt.

Der große Gatsby | 31.10. Volkstheater Das Stück basiert auf dem 1925 von F. Scott Fitzgerald geschriebenen Roman: eine Geschichte über unmögliche Liebe und unbestechliche Träume. Es ist eines der tragischsten Liebesdramen der Roaring Twenties.

Der Trafikant | 31.10. ABC Kinos Nach dem Bestseller von Robert Seethaler: Vom Attersee zieht es den Jugendlichen Franz Huchel ins turbulente Wien des Jahres 1937, wo er nicht nur mit dem alternden Sigmund Freud Bekanntschaft macht.

WÄHRENDDESSEN IN...

Erlangen: "Verdammt, ich hab' den Penis geschrottet"

Ein tollpatschiger Mann hat bei einer Kunstausstellung in Erlangen einen Keramik-Phallus umgestoßen. Ein schwieriger Fall für die Versicherung. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg