Jetzt ist er mal wieder live in der Unterfahrt zu sehen, und wieder mit etwas Außergewöhnlichem: einer Trio-Bearbeitung seines 2014 mit dem Philadelphia Orchestra aufgeführten Hommage-Konzerts an den afroamerikanischen Bürgerrechts-Kämpfer und Lehrer Octavius Catto. Mike Boone am E-Bass und der großartige Jim Black am Schlagzeug sind instrumental an seiner Seite, den Vokal-Part übernimmt wie damals Barbara Walker.

Uri Caine Trio feat. Barbara Walker, Samstag, 25. Mai, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de