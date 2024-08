Jahrzehntelang tanzte um den Wittelsbacherbrunnen nichts als der schnöde Stadtverkehr. Seit die Urbanauten dort neben dem Beachclub an der Corneliusbrücke ihren zweiten Münchner Kulturstrand eröffnet haben, drehen an Sommerabenden auch echte Merengue-Tanzende am Maximiliansplatz ihre Runden.

Für den neu geschaffenen „Maximiliansstrand“ sind 26 Tonnen Karibikstrand rund um das neoklassische Bauwerk von Adolf von Hildebrand aufgeschüttet worden. Bis zum 9. September gibt’s täglich kostenloses Kulturprogramm, mittwochs und donnerstags immer Live-Musik, freitags und samstags elektronischen Sound. Strandbar inklusive. Und Sommer-in-der-Stadt-Feeling selbstredend auch.

Am Wochenende erfrischten sich die einen bei hohen Temperaturen an der sprühenden Gischt auf dem Brunnenrand, andere zog es bei atmosphärischem Kunst-Licht aufs sandige Parkett. So kann es weitergehen, die Wetteraussichten für nächste Woche verheißen nach kurzem Regen-Intermezzo am Sonntag Gutes: Wer den Sommer in der Innenstadt genießen will, kann an diesem und an vielen anderen Brunnen in der Stadt rasten oder einfach die Füße ins Wasser hängen.