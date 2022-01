Von Barbara Hordych, München

Joshi ist wütend. In der Schule ist er von Linus und den anderen wegen seines rosa Tüllkleids ausgelacht worden. Da hilft es auch nichts, dass seine Mutter ihn "mutig" findet. "Ich finde es aber gar nicht mutig. Ich mag einfach gerne Kleider", entgegnet Joshi. In der Uraufführung von "Als die Welt rückwärts gehen lernte", dem ersten Stück für junges Publikum der Münchner Autorin Lena Gorelik ("Mehr Schwarz als Lila") im Pathos-Theater ist Joshi eine Puppe. Ebenso wie das Mädchen Mira, von dem der Großvater wissen will, warum es heute in der Schule Ärger gab. Die Lehrerin hat angerufen und ihm erzählt, dass Mira sie geduzt und sich geweigert habe, in den Pausenhof zu gehen. "Regeln sind scheiße. Ich verstehe nicht, warum es Regeln gibt", sagt Mira. Sie mag nicht um eine bestimmte Uhrzeit aufstehen, sie versteht nicht, dass sie die Lehrerin siezen muss, während die sie duzen darf, und sie würde am liebsten die Nachspeise als Hauptspeise haben und sonntags in die Schule gehen und dienstags auf gar keinen Fall.

Während Judith Huber als Verkörperung der "stinknormalen ultranervigen Welt, in der alles wie immer ist" vom Hut bis zu den Füßen in kühl-korrektes Weiß gekleidet ist, steckt Angelika Krauzberger als "andere Welt, in der alles anders ist" in einem weiß-schwarzen Felloverall. In dieser Anders-Welt, die von Marcus Grassl und Toshio Kusaba musikalisch mit Trommelwirbel und Gesang eingeläutet und begleitet wird, mahnt die Mutter Joshi morgens, im Bett liegen zu bleiben. Später springt ihm die Unterhose auf den Kopf und sein Klassenkamerad Linus taucht auf einmal selbst in einem schönen grünen Kleid in der Schule auf. Ähnlich verdreht geht es bei Mira zu: Als der Wecker zum Aufstehen klingelt, will der Großvater statt zur Schule mit ihr auf den Spielplatz - und verlangt zum Frühstück selbst ein Eis. Keine Frage, alles ist anders. Aber: "Anders ist ja nicht immer besser", stellen Mira und Joshi fest, als sie sich erschöpft von ihren irritierenden Erlebnissen auf einer Bank niederlassen. Eigentlich mögen sie beide Welten nicht. "Aber was wollen wir denn?", fragen sie sich am Ende des 45 Minuten kurzen Stücks.

Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, ob man ihnen etwas erzählen will oder einfach was erzählt, hat jüngst die großartige Geschichtenerzählerin Katharina Ritter gesagt. Goreliks arg lehrbuchhaft geratenes Umkehrungs-Stück zu gesellschaftlichen Erwartungen und individuellen Wünschen fällt da eher in die erste Kategorie. Daran ändern auch hübsche Einfälle wie die Polonaise, die die beiden Rock-tragenden Musiker veranstalten, wenig (noch am 15. Januar, 16 Uhr).