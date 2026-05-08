Im australischen Jugendorchester hat es gefunkt, in der Bratschengruppe vor über vierzig Jahren. Seit jenen Tagen sind Brett Dean und Heather Betts ein Paar. Doch seit einigen Jahren verbringt der inzwischen als Komponist berühmte Dean immer und immer mehr Zeit mit anderen Frauen. Sie heißen Mary und Elizabeth und sind nun die Hauptfiguren seiner neuen Oper. Ob Heather Betts da nicht eifersüchtig werde? Heather Betts lacht hell und sagt: „Wir beide verbringen viel Zeit mit Mary Stuart – vielleicht ist auch Brett eifersüchtig! Wir leben eigentlich mit ihr und Elizabeth zusammen.“ Brett Dean ergänzt: „Wir leben in einer Tudor-WG.“