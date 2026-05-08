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Uraufführung von „Of One Blood“ an der Bayerischen Staatsoper„Wir leben in einer Tudor-WG“

Lesezeit: 5 Min.

Kreative Familienbande: An Brett Deans Oper „Of One Blood“ wirken Ehefrau Heather Betts als Librettistin und Tochter Lotte Betts-Dean (Sängerin, links) mit.
Kreative Familienbande: An Brett Deans Oper „Of One Blood“ wirken Ehefrau Heather Betts als Librettistin und Tochter Lotte Betts-Dean (Sängerin, links) mit. Florian Peljak

Warum die neue Oper „Of One Blood“ über Mary Stuart und Elizabeth I. für Komponist Brett Dean, Ehefrau Heather Betts und Tochter Lotte eine ganz besondere Familienangelegenheit ist.

Von Paul Schäufele

Im australischen Jugendorchester hat es gefunkt, in der Bratschengruppe vor über vierzig Jahren. Seit jenen Tagen sind Brett Dean und Heather Betts ein Paar. Doch seit einigen Jahren verbringt der inzwischen als Komponist berühmte Dean immer und immer mehr Zeit mit anderen Frauen. Sie heißen Mary und Elizabeth und sind nun die Hauptfiguren seiner neuen Oper. Ob Heather Betts da nicht eifersüchtig werde? Heather Betts lacht hell und sagt: „Wir beide verbringen viel Zeit mit Mary Stuart – vielleicht ist auch Brett eifersüchtig! Wir leben eigentlich mit ihr und Elizabeth zusammen.“ Brett Dean ergänzt: „Wir leben in einer Tudor-WG.“

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