Einwegpaletten für das Palettenbett, das man schon immer bauen wollte, oder ein Do-it-yourself-Sofa inklusive Pflanzkasten: Heimwerker auf der Suche nach Rohmaterial für ihre Kreationen werden jetzt auf dem Großmarkt fündig. Denn die Markthallen München möchten den Transportpaletten sowie Obst- und Gemüsekisten, die dort täglich anfallen, ein zweites Leben schenken.

Deswegen haben sie einen Upcycling-Container aufgestellt, an dem sich die Münchner von sofort an gratis bedienen können. Dort kommen auch Umzugsgestresste zum Zug, die dringend Kisten brauchen, um ihre Habseligkeiten zu verstauen. Zugänglich ist die Abholstation von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr, außer an Feiertagen, über ein Tor an der Schäftlarnstraße, links von der Zentraleinfahrt mit der Hausnummer 10.

Die Container-Idee stammt vom Großmarkt in Hannover, wo die Resonanz nach Angaben der Stadtverwaltung groß ist. Upcycling - aus vermeintlichem Müll etwas nützliches Neues zu schaffen - liegt gerade schwer im Trend, egal ob es um alte Fußbälle, Autoreifen oder Gummistiefel geht, die zu Pflanzkübeln umfunktioniert werden, um Socken oder Handschuhe, aus denen Teddybären und andere Kuscheltiere entstehen oder um Konservendosen, die als Stiftehalter neue Verwendung finden.