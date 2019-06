10. Juni 2019, 18:58 Uhr Wetter Golfballgroße Hagelkörner: Schweres Gewitter im Großraum München

Das sonnige Pfingstwochenende verabschiedet sich am Montagabend mit heftigen Gewittern und starken Windböen.

Das sonnige Pfingstwochenende hat sich am Montagabend mit heftigen Gewittern und starken Windböen im Großraum München verabschiedet. Im gesamten Stadtgebiet war die Feuerwehr nahezu 200 Mal im Einsatz, wie ein Sprecher am frühen Abend berichtete. Im Münchner Westen gingen golfballgroße Hagelkörner nieder, die Schäden an Häusern, Dächern und Autos hinterließen. Mehrere Unterführungen, unter anderem auf der Verdistraße, standen unter Wasser und waren zeitweise unpassierbar.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach von zahlreichen Einsätzen wegen kaputter Fenster- und Autoscheiben. Außerdem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Die Lage sei unübersichtlich. Der Deutsche Wetterdienst hatte amtlich vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und starkem Wind gewarnt.

Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kam es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen, vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen.