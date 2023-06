Sturm und Gewitter in München

Etwa 20 Flüge konnten nicht in München landen, 60 wurden annulliert. Auch am Freitagmorgen kommt es noch zu Verzögerungen. Welche Auswirkungen die nächtlichen Gewitter in der Stadt hatten.

Durch das Unwetter in der Nacht auf Freitag mussten zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, umgeleitet werden. Ein Flughafensprecher sprach am Freitagmorgen von etwa 20 Flügen, die zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 2 Uhr nicht landen konnten. Diese wurden auf umliegende Flughäfen verteilt.

60 Flüge wurden annulliert. Bis zum Mittag soll es zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München kommen, einige Flüge ins europäische Ausland sind nach Auskunft der Flughafen-Webseite annulliert.

Aus München hat die Polizei Freitagfrüh wenig zu melden. "Es war überwiegend ruhig", sagt ein Sprecher. Lediglich eine Ampel am Leonrodplatz sei ausgefallen. Am Abend war eine Straße in Aubing auf rund 50 Metern überschwemmt worden.

Detailansicht öffnen In den Abendstunden ist am Donnerstag ein Gewitter über München gezogen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Freitag noch vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern für die Stadt und den Landkreis München. Die Warnung gilt bis 16 Uhr.