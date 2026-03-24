„Warum waren sie so, warum fühlte ich mich immer noch so klein wie damals, warum gehörte ich angeblich zu ihnen, wenn mich doch nie jemand gewollt hatte?“ Fragen wie diese begleiten die Protagonistin Jessica im neuen Roman von Petra Hucke. In „Unterwasserblau“ erlebt die 40-Jährige mit voller Wucht, dass alte Wunden plötzlich Behandlung verlangen: Der Roman erzählt von den Spuren, die Kindheit und Familie im Leben eines Menschen hinterlassen.
Petra Huckes Roman „Unterwasserblau“Abtauchen zu dunklen Familiengeheimnissen
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Die Autorin Petra Hucke erzählt in ihrem Roman „Unterwasserblau“, wie stark Kindheitserfahrungen unser Leben beeinflussen.
Von Melanie Fix
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