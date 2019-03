3. März 2019, 18:37 Uhr Unterstützung aus der Staatsregierung Freistaat will Studie zu Magnetschwebebahn

Die von den CSU-Fraktionen in München sowie in Stadt und Landkreis Dachau angedachte Magnetschwebebahn erhält jetzt Unterstützung aus der Staatsregierung. Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) kündigt an, eine Machbarkeitsstudie finanziell zu fördern. Zunächst müssen aber die Stadträte und der Kreistag die Studie beschließen. Die Kosten sind noch offen. Zum Vergleich: Die Studie zur Seilbahn am Frankfurter Ring kostet 570 000 Euro. Für diese übernimmt der Freistaat die Hälfte der Kosten.