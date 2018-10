18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Untersendling Raub nach Basketballspiel

Ein Salzburger griechischer Herkunft ist nach dem Basketball-Euroleague-Spiel der Bayern gegen Panathinaikos Athen am Dienstagabend auf dem Weg zu einer Bushaltestelle überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 22.50 Uhr griffen fünf Männer den Salzburger in einer Unterführung an der Garmischer Straße an, raubten ihm seinen Fanschal und seinen Rucksack und verletzten ihn dabei. In der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof erstattete der Mann Anzeige.