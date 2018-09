10. September 2018, 18:58 Uhr Untersendling Führerscheinstelle zieht um

Die städtische Führerscheinstelle residiert von kommender Woche an in der Garmischer Straße 19/21. Wegen des Umzug bleiben die bisherigen Räume in der Eichstätter Straße am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. September, geschlossen. Die Behörde hat allerdings ohnehin keinen "spontanen" Publikumsverkehr. Die 75 Mitarbeiter verfügen an der neuen Adresse über mehr Platz, zudem gibt es einen Servicebereich im Erdgeschoss. Die Kfz-Zulassungsstelle bleibt in dem Verwaltungsbau an der Eichstätter Straße.