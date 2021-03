Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein zwölfjähriger Junge am Donnerstag in Unterschleißheim schwer verletzt worden. Der Bub war mit einem BMX-Rad auf der Lilienstraße in Richtung der Parkanlage Unterschleißheim gefahren und hatte beim Überqueren der Eschenstraße nicht auf den von rechts kommenden Verkehr geachtet, der Vorfahrt hatte. Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis München versuchte vergeblich auszuweichen, überfuhr den Jungen und stieß frontal gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schüler mit schweren inneren Verletzungen und einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. Laut Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr.