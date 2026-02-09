Mit „teilweise mehr als 120 Kilometern pro Stunde“ ist ein 16-Jähriger ohne Führerschein in einem Ford Transit am Samstag in Unterschleißheim vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Das berichtete die Polizei am Montag.

Beamte hätten das Auto gegen 1 Uhr überprüfen wollen, weil der Fahrer plötzlich die Richtung änderte und beschleunigte, als er ihren Streifenwagen bemerkte. Trotz Anhaltesignalen, Blaulicht und Martinshorn habe er versucht, sich mit „grob verkehrswidrigem Fahrverhalten“ einer Kontrolle zu entziehen. Dabei habe er mehrmals „massiv die erlaubte Höchstgeschwindigkeit“ überschritten und sogar versucht, über die Fußwege eines Parks zu entkommen, wo ihm zwei Fußgänger ausweichen mussten.

Nachdem die Fahrt in einer Sackgasse geendet war, wollte der Fahrer zu Fuß flüchten, wurde aber von einer Zivilstreife gestoppt und festgenommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 16-Jährigen aus dem Landkreis München, der noch keinen Führerschein besitzt – und in absehbarer Zeit wohl auch keinen bekommen wird. Der Teenager wurde wegen verschiedener Verkehrsdelikte angezeigt, unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs.