Unbekannte Täter haben am Samstag vor einer Sportgaststätte des SV Lohhof in Unterschleißheim (Landkreis München) zwei Männer brutal verprügelt. Die beiden 27-jährigen Münchner hatten dort Fasching gefeiert. Einer trug Huckepack-Kostüm, das den Eindruck erweckt, er sitze auf den Schultern eines bayerischen Seppl. Gegen 22.15 Uhr wurden sie laut Polizei vor der Tür des Vereinsheims am Hartmut-Hermann-Weg von drei oder vier Männern angriffen. Demnach schlugen die Angreifer mit Fäusten zu, traten dann auf die am Boden liegenden Opfer ein. Einer der beiden Angegriffenen muss wegen eines gebrochenen Nasenbeins operiert werden. Die Täter flüchteten zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen.