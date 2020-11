Detailansicht öffnen Angst vor erneuter Schließung: Eltern und Schüler wünschen dringend ein besseres Medienkonzept und bessere Ausstattung für Bayerns Schulen. (Foto: Catherina Hess)

"Schüler und Eltern sind wütend" vom 3. November, über Kritik am Unterricht in Corona-Zeiten:

Ungleiche Verhältnisse

Wuteltern, Wutschüler - reißt einfach mal die Fenster auf! Durchlüften! In ihrem Artikel legen Moritz Baumann und Anna Günther dar, welche Probleme Eltern und Schüler in Bayern mit der Schule in Zeiten von Corona haben. In vielem ist den Beschwerdeträgern zuzustimmen: Es darf zu keiner Ballung von Leistungsnachweisen kommen; der Fortschritt im Umgang mit der Digitalisierung geht viel zu schleppend voran; und manchmal wünschen sich vor allem auch junge Lehrerkollegen mehr Klarheit und Verbindlichkeit von ihrem obersten Dienstherrn.

Die genannte Ballung von Leistungsnachweisen ist eigentlich schulrechtlich gar nicht möglich und kann nur Einzelfälle betreffen. An diesen Schulen sollten Schüler und Eltern der Sache gründlich nachgehen und die entsprechenden Gremien, Schülermitverantwortung (SMV) und Elternvertretung, offensiv nutzen. Der Leitgedanke im Moment ist ja, alles so normal laufen zu lassen wie immer. An meiner Schule läuft das so: Der Schulaufgabenplan ist heuer derselbe wie letztes Jahr.

Bei Beschwerden über das Kultusministerium sollte man sich vielleicht auch erst einmal überlegen, ob man an der richtigen Stelle den Wutkaschperl rauslässt: Die Heterogenität in Sachen "Digitales" hängt ja nicht mit irgendwelchen Vorgaben zusammen, sondern vor allem damit, welche technischen Voraussetzungen es überhaupt gibt - und diese werden in der Regel vom Sachaufwandsträger finanziert, oder eben nicht.

Wer Glück mit seinem wohlhabenden und großzügigen Landkreis hat, hat das digitale Paradies auf Erden, wer nicht - der nicht. Was sollte der Kultusminister daran ändern?

Konzepte für den digitalen Unterricht können somit nur vor Ort erstellt und an den jeweiligen Standort angepasst werden. Und da ist Vieles im Gange. Es müsste jedem klar sein, dass solche weitreichenden Veränderungen nicht so schnell möglich sind - der Gedanke an digitalen Unterricht ist gerade mal acht Monate alt.

Es gäbe noch viel zu sagen, aber die schlechteste Möglichkeit für die derzeitigen Schüler wäre es sicher, Abstriche an Lerninhalten zu machen. Wenn man argumentiert, dass die jetzigen Schüler keine stigmatisierte Corona-Generation werden sollen, darf man ihnen wohl erst recht kein Abi-Light verpassen, das sie erst recht stigmatisiert.

In der ganzen Welt kochen die Emotionen hoch, jeder geht bei allem gleich an die Decke... Deshalb: Lasst uns, wie in der Schule üblich, die Fenster aufreißen und den Kopf kühlen, vernünftig bleiben und die demokratischen Möglichkeiten nutzen. Die Lösung liegt vor Ort: bei den Schulen, bei ihrem Sachaufwandsträger. Ursula Schwinn, Allershausen

Verbindliche Vorgaben für alle

Wut und Sorge sind in der aktuellen Situation verständlich. Dennoch hoffe ich gerade jetzt auf eine besonders zielführende Kooperation zwischen dem Kultusministerium und den Vertretungen der Lehrerinnen/Lehrer, Schülerinnen/Schüler und Eltern, um die Risiken der Corona-Pandemie für unser Bildungssystem bestmöglich zu reduzieren. Ein Ende der Pandemie ist bisher nicht abzusehen. Daher muss die digitale Erreichbarkeit oberste Priorität haben bei drohendem Distanzunterricht und bei Quarantäne-Maßnahmen - zur Aufrechterhaltung des Unterrichts und der persönlichen Betreuung durch die Lehrkräfte.

Somit benötigen wir unbedingt: Die Verlängerung der MS-Teams-Lizenz (für digitale Videokonferenzen; d. Red.) bis zur raschen Entwicklung einer bayerischen Schul-Cloud; digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer und zumindest für bedürftige Schülerinnen und Schüler; Systembetreuer für unsere Schulen - und natürlich so schnell wie möglich Glasfaseranschlüsse und LAN/(WLAN) für alle Schulen.

Darüber hinaus muss ein verbindliches pädagogisches und didaktisches Medienkonzept für alle Schularten in Bayern bereitstehen, da viele schuleigene Medienkonzepte unzureichend sind. Koordination, Kommunikation und Führung durch das Kultusministerium sind in dieser schwierigen Zeit noch wesentlicher als zuvor! Nina Kaempfe, Berg