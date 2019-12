Drei Viertel der Münchner Gründer würden es noch einmal tun: sich selbständig machen, ein eigenes Unternehmen aufbauen. Und fast ebenso viele, nämlich 71 Prozent, bewerten den Standort München positiv; mehr als es im Bundesdurchschnitt tun, da sind es 63 Prozent. Das sind die Ergebnisse einer Studie, die von der Commerzbank beim Meinungsforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegeben wurde. Deutschlandweit wurden 3000 Gründer befragt, 100 von ihnen aus München. Alle Befragten haben in den vergangenen sechs Jahren Unternehmen gegründet, sie wurden zufällig ausgewählt.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Ein Unternehmen zu gründen ist immer noch Männersache, 72 Prozent der Münchner Gründer sind männlich. Die Hälfte von ihnen ist unter 40 Jahre alt, jeder zweite Gründer hat einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss. Die größte Hürde bei einer Gründung ist für die Münchner die Bürokratie, das sagen rund 40 Prozent. Die meisten, nämlich vier von fünf Gründern, nutzten ihre Ersparnisse, um ihr Unternehmen zu starten, 16 Prozent nahmen bei einer Bank einen Kredit in Anspruch.

Gründer sollten von Anfang an zu einer Bank gehen, sagte Herbert Maier von der Commerzbank, der die Ergebnisse vorstellte. Und zwar auch wenn sie ihr Unternehmen zunächst mit Eigenkapital finanzieren möchten. Banken berieten auch zu öffentlichen Förderprogrammen und könnten helfen, Investoren zu finden. Und: "Es ist besser, frühzeitig zur Bank zu gehen und nicht erst, wenn das Geld schon aus ist." Und wenn eine Bank an ein Start-up glaubt, dann investiert sie auch. Die Commerzbank zum Beispiel in das Start-up E-Bot7 des Münchner Gründers Xaver Lehmann. Er gründete die Firma vor dreieinhalb Jahren mit Freunden, damals war er noch Student. Die Idee des Start-ups: die Kommunikation von Unternehmen im Bereich Kundenservice zu verbessern. Die Commerzbank fand die Idee überzeugend, stieg als Investor ein und beteiligt sich neben weiteren Investoren immer noch mit Eigenkapital an dem Unternehmen.

Auch er würde jederzeit wieder gründen, sagt Xaver Lehmann. Und München sei ein guter Standort dafür. "Hier gibt es die besten Unis und starke Investoren", sagt er. Das Wichtigste, um zu gründen, sei aber noch etwas anderes: "Man muss eine Leidenschaft entwickeln für das, was man machen will."