Am Mittwochabend sind zwei Tankstellen in Untermenzing und Karlsfeld überfallen worden. Da die Beschreibungen der Täter nahezu deckungsgleich sind - rosafarbene Schweinemaske zur Tarnung, männlich, 1,80 Meter groß, blonde Haare - vermutet die Polizei, dass es sich um denselben Täter handeln könnte.

Der erste Überfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr in Untermenzing. Laut Polizeibericht betrat der Täter die Tankstelle und forderte zwei Angestellte auf, ihm Geld zu geben. Dabei bedrohte er sie mit einer Pistole. Als die Mitarbeiter das Geld in einen Stoffbeutel packen wollten, den der Täter mitgebracht hatte, "entwickelte sich eine kurze Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter letztlich ohne Beute aus dem Verkaufsraum flüchtete", wie es im Polizeibericht heißt. Ein Angestellter habe noch versucht, den Flüchtenden zu verfolgen.

Gegen 23.30 Uhr betrat in Karlsfeld ein Mann mit Schweinemaske eine Tankstelle in der Münchner Straße. Laut Polizeibericht wurde ein Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht, der ihm mehrere hundert Euro gab. Anschließend sei der Täter zu Fuß in Richtung Pfarrer-Mühlhauser-Straße geflohen, dort laut Zeugenaussagen als Beifahrer in ein schwarzes Auto gestiegen und in Richtung Dachau geflüchtet. Die polizeilichen Fahndungen blieben bislang ergebnislos.