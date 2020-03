In München ist am Freitag ein Kleinkind zwei Stockwerke tief aus einem Fenster gestürzt. Der zwei Jahre alte Junge sei auf ein Garagendach gefallen und schwer verletzt worden, berichtet die Münchner Branddirektion. Das Unglück ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Hitlstraße in Untermenzing.

Ein Notfallseelsorger, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, kümmerte sich sofort um das Kind. Er stieg auf das Garagendach, alarmierte den Notruf und versorgte den Zweijährigen, bis der Rettungsdienst und der Notarzt eintrafen. Die Feuerwehr half bei der Rettung vom Dach, anschließend wurde der kleine Patient in den Schockraum einer Kinderklinik gebracht.

Nach der Ablösung durch die Rettungskräfte kümmerte sich der Seelsorger um die Betreuung der Tante und der Großmutter, die offenbar auf den Zweijährigen aufpassen sollten. Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.