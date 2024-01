Ein Vater hat in Unterhaching seinen einjährigen Sohn überfahren und das Kind dabei schwer verletzt. Die niederländische Familie war nach Angaben der Polizei offenbar auf der Durchreise und wollte am Samstagmorgen in einem Supermarkt in der Biberger Straße einkaufen. Als der 36-jährige Vater das Elektroauto umparken wollte, um es an einer Ladesäule aufzuladen, stiegen die Frau und die beiden Kinder aus. Als der Mann vorwärts aus der Parklücke fuhr, riss sich der Einjährige von seiner Mutter los und rannte von rechts vor den Wagen. Er geriet unter das Fahrzeug, dabei wurde sein Kopf von einem Vorderrad überrollt. Der Bub erlitt laut Polizei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Schädelverletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es am Sonntag noch zur Beobachtung blieb.