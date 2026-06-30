Eine Viertelstunde vor Anpfiff des Fußball-WM-Spiels zwischen Deutschland und Paraguay haben am Montagabend drei Männer ein Wettbüro in Unterhaching betreten – aber nicht, um Geld auf Sieg oder Niederlage des deutschen Teams zu setzen. Vielmehr wollten sie ihren Gewinn ohne vorherigen Einsatz einstreichen.

Während einer der Maskierten an der Tür Schmiere stand, bedrohten die beiden anderen einen 31 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe beziehungsweise einem Messer. Da der Angestellte das geforderte Bargeld nicht herausgab, entnahmen die Täter eigenhändig das, was sie hinter dem Tresen ergreifen konnten – einen mittleren dreistelligen Betrag. Anschließend flüchteten die schwarz gekleideten, schlanken Männer in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief erfolglos. Das ermittelnde Kommissariat 21 der Münchner Kripo sucht nun nach Zeugen, die am Montag gegen 22.15 Uhr zwischen Bahnhofsweg, Münchner Straße und Deisenhofener Weg in Unterhaching etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.