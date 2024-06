Unterhaching:Segelflieger landet außerplanmäßig im Rapsfeld

Ein Segelflugzeug ist am Sonntagnachmittag außerplanmäßig in einem Rapsfeld in Unterhaching gelandet. Der 37 Jahre alte Pilot konnte nicht selbständig aus dem Cockpit klettern; er wurde mit Verdacht auf eine Rückenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort befindet sich auf einem Streifen Ackerland zwischen dem Oberweg und der Autobahn A8. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Motorsegler in Königsdorf (Landkreis Bad Tölz) gestartet. Unterwegs riss offenbar plötzlich die Thermik ab, so dass er gegen 17.15 Uhr zu einer sogenannten Außenlandung gezwungen war. Als solche wird in der Fachsprache jede Landung außerhalb eines Flughafens bezeichnet. Dem Piloten gelang es dabei, seinen Segelflieger äußerlich weitgehend unbeschädigt auf dem Boden aufzusetzen.