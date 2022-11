Unterhaching:Polizei durchkämmt Park nach vermisster Vanessa Huber

Auf der Suche nach Hinweisen auf die vermisste Vanessa Huber hat die Polizei am Mittwoch begonnen, den Fasanenpark in Unterhaching abzusuchen. Im Einsatz seien zwei Züge der Einsatzhundertschaft, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Die 39-Jährige war zuletzt am Samstag, 5. November, um 16.40 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in Unterhaching gesehen worden. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Die Untersuchung der Wohnung der Angestellten und ihres Ehemanns in einem Mehrfamilienhaus, bei der auch ein Spürhund eingesetzt worden war, hat laut Polizei bislang keine Erkenntnisse ergeben, "die weiterhelfen".

Auch mögliche andere Aufenthaltsorte hätten keine Anhaltspunkte über den Verbleib der Frau erbracht. Vermisst gemeldet hatte sie nach Polizeiangaben ihr Ehemann am Montag, 7. November. Seit der öffentlichen Fahndung mit Foto und Namen der Vermissten seien etwa zehn Hinweise eingegangen, bislang aber ohne heiße Spur, so ein Sprecher.