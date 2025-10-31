Zum Hauptinhalt springen

Unfalltoter in UnterhachingMann wird beim Einsteigen ins Auto überfahren und stirbt

Der Mann kam ins Krankenhaus und verstarb dort (Symbolfoto). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Eine Autofahrerin erfasste den 33-Jährigen mit ihrem BMW. Der Mann verstarb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in Unterhaching ist am frühen Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Mitteilung der Polizei hielt eine 44-jährige Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem BMW in der Grünauer Allee. Dort wollte ein 33-jähriger Mann auf die Rückbank des Fahrzeugs einsteigen. Die Fahrerin fuhr aber unvermittelt an, wodurch der Mann stürzte und vom Auto erfasst wurde.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen starb. Die Verkehrspolizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

