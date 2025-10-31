Bei einem Verkehrsunfall in Unterhaching ist am frühen Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Mitteilung der Polizei hielt eine 44-jährige Frau gegen 17.45 Uhr mit ihrem BMW in der Grünauer Allee. Dort wollte ein 33-jähriger Mann auf die Rückbank des Fahrzeugs einsteigen. Die Fahrerin fuhr aber unvermittelt an, wodurch der Mann stürzte und vom Auto erfasst wurde.