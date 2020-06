Bei welcher der vielen Fragen in der theoretische Führerscheinprüfung die beiden Frauen Hilfe von außen brauchten, ist nicht überliefert. Dass sie diese Hilfe illegalerweise bekamen, steht für die Polizei hingegen fest. Die beiden 27-jährigen, laut Polizei Zwillinge, fielen am Freitag in Unterhaching durch ihr Verhalten während der Prüfung auf. Eine Aufsichtsperson wurde misstrauisch und rief die Polizei. Die stellte fest, dass in der Nähe zwei Männer, 36 und 41, in einem Auto saßen. Sie hatten ein Notebook und ein Funkgerät dabei und standen so in Kontakt zu den beiden Frauen in der Prüfung. Diese wiederum waren mit Minikamera und ebenfalls Funkgerät ausgestattet. Angezeigt wurden sie nicht etwa wegen Hightech-Spickens, sondern gemäß Telekommunikationsgesetz, das den "Missbrauch einer Sendeanlage" sanktioniert.