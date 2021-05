Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer an der Brudermühlbrücke ist eine Joggerin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ersten Ermittlungen zufolge joggte die 31-jährige Münchnerin am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Brudermühlstraße stadtauswärts vom Stadtbach kommend und wollte die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei betrat die Frau den südlichen Radweg der Brudermühlstraße und stieß mit einem 24-jährigen Münchner zusammen, der dort gerade mit seinem Fahrrad unterwegs war. Beim Zusammenstoß zog sich die 31-Jährige Verletzungen zu, berichtet die Polizei, und musste daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 24-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme ist es laut Mitteilung der Polizei zu keinerlei Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Verkehrspolizei hat demnach die Ermittlungen übernommen.