Gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in ein Haus hat sich ein Mann am Samstag gegen 9 Uhr verschafft. Ein Zeuge bemerkte ihn und rief die Polizei, die mit zehn Streifen anrückte, den Täter aber nicht mehr antraf. Entwendet ist offenbar nichts. Er wird als 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß mit grauen kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Hinweise für Beobachtungen im Bereich der Ludmilla- und Pistorinistraße an Telefon 29 10-0.