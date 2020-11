Von Julian Raff, Untergiesing

Das Nadelöhr am Harlachinger Berg inspiriert Kommunalpolitiker immer wieder zu unorthodoxen Vorschlägen. Während eine Seilbahn zumindest als schwebende Idee denkbar bleibt, ist eine andere Vision wohl vom Tisch. Auf Anstoß der lokalen Grünen hin wollte der Bezirksausschuss (BA) die Möglichkeit geprüft sehen, am Steilhang einen Aufzugturm zu errichten, der über eine Brücke mit der Oberkante verbunden wäre. Der Lift, so die Idee, sollte die natürliche Barriere zwischen Untergiesing und Harlaching vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen oder Radler leichter überwindbar machen, am besten beim Zoo-Parkplatz in Siebenbrunn, eventuell auch weiter südlich an der Großhesseloher Brücke.

Unter Berufung auf die Untere Naturschutzbehörde erteilt das Planungsreferat dem Siebenbrunner Standort eine Absage, da ein Turm an dieser Stelle nicht nur das Flora-Fauna-Habitat am Boden beeinträchtigen könnte, sondern auch im Luftraum in die Flugrouten des Uhu und anderer geschützter Arten ragen würde. Die nächtliche Beleuchtung des Turms würde das Areal zusätzlich beeinträchtigen. Umgriff und Schutzwirkung des Flora-Fauna-Habitats wurden in der Debatte um ein Zoo-Parkhaus immer wieder kontrovers diskutiert. Antragstellerin Petra Jakobi (Grüne) sieht jedenfalls ökologische Nachteile durch reduzierten Verkehr mehr als kompensiert, konnte ihre Kollegen aber nicht davon überzeugen, die Idee trotz der behördlichen Einwände weiterzuverfolgen. Der Alternativstandort an der Großhesseloher Brücke scheidet aus städtischer Sicht ebenfalls aus, da er zu weit abseits der Hauptverkehrswege und zudem im Hochwasserbett der Isar liegt.