Der Chef der München Klinik, Axel Fischer, hat die Politik in Bayern und im Bund dringend aufgefordert, bei der Vorbereitung der Krankenhäuser die Führung noch stärker zu übernehmen. Die Politik hätte früher schon alle nicht notwendigen Operationen auch an privaten Krankenhäusern untersagen müssen. "Wir haben meines Erachtens noch höchstens zwei Wochen Zeit, uns auf das, was kommen wird, vorzubereiten", sagte Fischer. "Dann rauschen wir in sehr schwierige Zeiten hinein." Mitte April bis Mai rechne er mit der zunächst dramatischsten Phase. Es sei absehbar, dass auch in Bayern die Kapazitätsgrenze der Kliniken erreicht und wahrscheinlich überschritten werde. Jede Klinik, die sich jetzt nicht vorbereite und nicht unbedingt notwendige, aber lukrative Operationen durchführe, handele unsolidarisch und unverantwortlich. Teils seien bis jetzt Knie-OPs und sogar Schönheits-OPs gemacht worden. "Das halte ich für einen Skandal." Zudem sei dabei Material verbraucht worden, das in den nächsten Wochen fehlen werde. Um zu verhindern, dass sich das Virus bei Mitarbeitern der Kliniken ausbreitet, eröffnet das Tropeninstitut der LMU an diesem Montag eine spezielle Drive-/Walk-through-Teststation mit Zelten in der Georgenstraße. Dort sollen nur medizinisches Personal und spezifische Berufsgruppen wie Polizei oder Feuerwehr schnell getestet werden können.

Die Zahl der Münchner, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist bis Samstagmittag um 164 Fälle auf insgesamt 1042 gestiegen. Dabei trifft das Virus nicht nur ältere und vorerkrankte Menschen massiv. "Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt", sagt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie in Schwabing. "Insgesamt sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder Intensivstation. Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben."